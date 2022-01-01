Oraichain (ORAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Oraichain (ORAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Oraichain (ORAI) מידע Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. אתר רשמי: https://orai.io/ מסמך לבן: https://docs.orai.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 קנה ORAIעכשיו!

Oraichain (ORAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Oraichain (ORAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 43.63M $ 43.63M $ 43.63M ההיצע הכולל: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M אספקה במחזור: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (שווי מדולל מלא): $ 62.42M $ 62.42M $ 62.42M שיא כל הזמנים: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 שפל כל הזמנים: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 מחיר נוכחי: $ 3.156 $ 3.156 $ 3.156 למידע נוסף על Oraichain (ORAI) מחיר

Oraichain (ORAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Oraichain (ORAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ORAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ORAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ORAIטוקניומיקה, חקרו אתORAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Oraichain (ORAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ORAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ORAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

