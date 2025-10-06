המחיר החי של SKXהיום הוא 0.58002 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת SKX של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק SKX בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.המחיר החי של SKXהיום הוא 0.58002 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת SKX של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק SKX בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.

עוד על SKX

SKX מידע על מחיר

SKX מסמך לבן

SKX אתר רשמי

SKX טוקניומיקה

SKX תחזית מחיר

SKX היסטוריה

SKX מדריך קנייה

SKXממיר מטבעות לפיאט

SKX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SKX סֵמֶל

SKX מְחִיר(SKX)

1 SKX ל USDמחיר חי:

$0.58002
$0.58002$0.58002
-5.08%1D
USD
SKX (SKX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 22:49:45 (UTC+8)

SKX (SKX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.49
$ 0.49$ 0.49
24 שעות נמוך
$ 0.65
$ 0.65$ 0.65
גבוה 24 שעות

$ 0.49
$ 0.49$ 0.49

$ 0.65
$ 0.65$ 0.65

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

+0.02%

-5.08%

-38.30%

-38.30%

SKX (SKX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.58002. במהלך 24 השעות האחרונות, SKX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.49 לבין שיא של $ 0.65, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.9071059942900916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.012645799433479828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKX השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -5.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SKX (SKX) מידע שוק

No.3670

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 58.00M
$ 58.00M$ 58.00M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של SKX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.70M. ההיצע במחזור של SKX הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.00M.

SKX (SKX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SKXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0310419-5.08%
30 ימים$ +0.27936+92.91%
60 ימים$ +0.56312+3,332.07%
90 ימים$ +0.55091+1,892.51%
SKX שינוי מחיר היום

היום,SKX רשם שינוי של $ -0.0310419 (-5.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SKX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.27936 (+92.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SKX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SKX ראה שינוי של $ +0.56312 (+3,332.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SKX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.55091 (+1,892.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SKX (SKX)?

בדוק את SKX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SKXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSKX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SKXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSKX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SKXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SKX (SKX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SKX (SKX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SKX.

בדוק את SKX תחזית המחיר עכשיו‏!

SKX (SKX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SKX (SKX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SKX (SKX)

מחפש איך לקנותSKX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SKXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SKX למטבעות מקומיים

1 SKX(SKX) ל VND
15,263.2263
1 SKX(SKX) ל AUD
A$0.8932308
1 SKX(SKX) ל GBP
0.4292148
1 SKX(SKX) ל EUR
0.493017
1 SKX(SKX) ל USD
$0.58002
1 SKX(SKX) ל MYR
RM2.4476844
1 SKX(SKX) ל TRY
24.3260388
1 SKX(SKX) ל JPY
¥87.003
1 SKX(SKX) ל ARS
ARS$833.3611356
1 SKX(SKX) ל RUB
47.0744232
1 SKX(SKX) ל INR
51.0475602
1 SKX(SKX) ל IDR
Rp9,666.9961332
1 SKX(SKX) ל PHP
33.7223628
1 SKX(SKX) ל EGP
￡E.27.5915514
1 SKX(SKX) ל BRL
R$3.1495086
1 SKX(SKX) ל CAD
C$0.812028
1 SKX(SKX) ל BDT
70.6638366
1 SKX(SKX) ל NGN
851.7129684
1 SKX(SKX) ל COP
$2,230.843923
1 SKX(SKX) ל ZAR
R.10.0749474
1 SKX(SKX) ל UAH
24.2100348
1 SKX(SKX) ל TZS
T.Sh.1,425.10914
1 SKX(SKX) ל VES
Bs116.58402
1 SKX(SKX) ל CLP
$555.07914
1 SKX(SKX) ל PKR
Rs164.2152624
1 SKX(SKX) ל KZT
312.1725642
1 SKX(SKX) ל THB
฿19.0594572
1 SKX(SKX) ל TWD
NT$17.7834132
1 SKX(SKX) ל AED
د.إ2.1286734
1 SKX(SKX) ל CHF
Fr0.4582158
1 SKX(SKX) ל HKD
HK$4.5009552
1 SKX(SKX) ל AMD
֏221.886651
1 SKX(SKX) ל MAD
.د.م5.3013828
1 SKX(SKX) ל MXN
$10.6955688
1 SKX(SKX) ל SAR
ريال2.175075
1 SKX(SKX) ל ETB
Br85.3673436
1 SKX(SKX) ל KES
KSh74.9269836
1 SKX(SKX) ל JOD
د.أ0.41123418
1 SKX(SKX) ל PLN
2.1054726
1 SKX(SKX) ל RON
лв2.5288872
1 SKX(SKX) ל SEK
kr5.4753888
1 SKX(SKX) ל BGN
лв0.9686334
1 SKX(SKX) ל HUF
Ft193.5294732
1 SKX(SKX) ל CZK
12.0702162
1 SKX(SKX) ל KWD
د.ك0.1769061
1 SKX(SKX) ל ILS
1.9198662
1 SKX(SKX) ל BOB
Bs4.0079382
1 SKX(SKX) ל AZN
0.986034
1 SKX(SKX) ל TJS
SM5.3477844
1 SKX(SKX) ל GEL
1.566054
1 SKX(SKX) ל AOA
Kz528.7288314
1 SKX(SKX) ל BHD
.د.ب0.21866754
1 SKX(SKX) ל BMD
$0.58002
1 SKX(SKX) ל DKK
kr3.712128
1 SKX(SKX) ל HNL
L15.2371254
1 SKX(SKX) ל MUR
26.1183006
1 SKX(SKX) ל NAD
$10.1155488
1 SKX(SKX) ל NOK
kr5.8408014
1 SKX(SKX) ל NZD
$1.0092348
1 SKX(SKX) ל PAB
B/.0.58002
1 SKX(SKX) ל PGK
K2.4708852
1 SKX(SKX) ל QAR
ر.ق2.1112728
1 SKX(SKX) ל RSD
дин.58.2398082
1 SKX(SKX) ל UZS
soʻm7,073.4135024
1 SKX(SKX) ל ALL
L47.9560536
1 SKX(SKX) ל ANG
ƒ1.0382358
1 SKX(SKX) ל AWG
ƒ1.0382358
1 SKX(SKX) ל BBD
$1.16004
1 SKX(SKX) ל BAM
KM0.9686334
1 SKX(SKX) ל BIF
Fr1,710.47898
1 SKX(SKX) ל BND
$0.7482258
1 SKX(SKX) ל BSD
$0.58002
1 SKX(SKX) ל JMD
$93.2324148
1 SKX(SKX) ל KHR
2,338.785645
1 SKX(SKX) ל KMF
Fr245.34846
1 SKX(SKX) ל LAK
12,609.1301826
1 SKX(SKX) ל LKR
රු175.6532568
1 SKX(SKX) ל MDL
L9.715335
1 SKX(SKX) ל MGA
Ar2,577.8640888
1 SKX(SKX) ל MOP
P4.64016
1 SKX(SKX) ל MVR
8.874306
1 SKX(SKX) ל MWK
MK1,005.232662
1 SKX(SKX) ל MZN
MT37.063278
1 SKX(SKX) ל NPR
रु81.7016172
1 SKX(SKX) ל PYG
4,113.50184
1 SKX(SKX) ל RWF
Fr841.60902
1 SKX(SKX) ל SBD
$4.7735646
1 SKX(SKX) ל SCR
8.3174868
1 SKX(SKX) ל SRD
$22.8585882
1 SKX(SKX) ל SVC
$5.075175
1 SKX(SKX) ל SZL
L10.1097486
1 SKX(SKX) ל TMT
m2.03007
1 SKX(SKX) ל TND
د.ت1.6936584
1 SKX(SKX) ל TTD
$3.9325356
1 SKX(SKX) ל UGX
Sh1,999.90896
1 SKX(SKX) ל XAF
Fr325.97124
1 SKX(SKX) ל XCD
$1.566054
1 SKX(SKX) ל XOF
Fr325.97124
1 SKX(SKX) ל XPF
Fr59.16204
1 SKX(SKX) ל BWP
P7.772268
1 SKX(SKX) ל BZD
$1.1658402
1 SKX(SKX) ל CVE
$54.7190868
1 SKX(SKX) ל DJF
Fr103.24356
1 SKX(SKX) ל DOP
$36.5296596
1 SKX(SKX) ל DZD
د.ج75.5128038
1 SKX(SKX) ל FJD
$1.3166454
1 SKX(SKX) ל GNF
Fr5,043.2739
1 SKX(SKX) ל GTQ
Q4.4429532
1 SKX(SKX) ל GYD
$121.3633848
1 SKX(SKX) ל ISK
kr70.18242

SKX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SKX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSKX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SKX

כמה שווה SKX (SKX) היום?
החי SKXהמחיר ב USD הוא 0.58002 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKX ל USD?
המחיר הנוכחי של SKX ל USD הוא $ 0.58002. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SKX?
שווי השוק של SKX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKX?
ההיצע במחזור של SKX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKX?
‏‏SKX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.9071059942900916 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKX?
SKX ‏‏רשם מחירATL של 0.012645799433479828 USD.
מהו נפח המסחר של SKX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKX הוא $ 1.70M USD.
האם SKX יעלה השנה?
SKX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 22:49:45 (UTC+8)

SKX (SKX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
10-17 19:52:08עדכוני תעשייה
הביקוש להימנעות מסיכון גלובלי עולה בשל בעיות הלוואות שאינן מבצעות בשני בנקים אמריקאיים
10-17 14:38:57עדכוני תעשייה
מניות הקריפטו בארה"ב יורדות באופן נרחב, MSTR יורדת ב-4.35%, מניית האוצר של SOL, HSDT, יורדת ב-36.49%
10-17 08:10:00עדכוני תעשייה
התשואה של Bitcoin באוקטובר השנה מדווחת באופן זמני כ-4.74%-, בעוד שהתשואה הממוצעת ההיסטורית הקודמת הייתה 21.89%
10-17 04:42:12עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים גלובליים עלו על 500 מיליון דולר, בעיקר פוזיציות לונג
10-16 21:36:00עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
10-16 15:41:06עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SKX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.58002 USD

מסחרSKX

/USDTSKX
$0.58002
$0.58002$0.58002
-5.08%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד