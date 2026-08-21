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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ontology Gas, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ontology Gas, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Ontology Gas (ONG) ניתוח טכני היום

Ontology Gas (ONG) ניתוח טכני היום

דף Ontology Gas הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ONG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ontology Gas למטה.

Ontology Gas (ONG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.13825--+227.45%+195.46%+105.14%
למידע נוסף על Ontology Gas מחיר

Ontology Gas אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ontology Gas במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 3
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 3קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.14417
0.14355
R2
0.14355
0.14291
R1
0.14249
0.14251
PP
0.14187
0.14187
S1
0.14081
0.14123
S2
0.14019
0.14083
S3
0.13913
0.14019

Ontology Gas אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.03M
$4.62 M
$4.64 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.13M
קניות פעילות ל-3 ימים
$12.22 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$12.36 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.15M
קניות פעילות ל-7 ימים
$13.84 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$13.99 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Ontology Gas זרימת הון

זרימת נטו פנימהONGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.09
2026-08-20-$0.05 M0.08
2026-08-19-$0.13 M0.06
2026-08-18-$0.21 M0.06
2026-08-17$0.22 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Ontology Gas (ONG) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTONG
$0.13773
$0.13773$0.13773
+81.89%
3.64M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ONG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0.13825 USD

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