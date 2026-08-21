Ontology Gas (ONG) ניתוח טכני היום דף Ontology Gas הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ONG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ontology Gas למטה. הירשם

Ontology Gas (ONG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.13825 -- +227.45% +195.46% +105.14%

Ontology Gas אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ontology Gas במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 3 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 3 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.14417 0.14355 R2 0.14355 0.14291 R1 0.14249 0.14251 PP 0.14187 0.14187 S1 0.14081 0.14123 S2 0.14019 0.14083 S3 0.13913 0.14019

Ontology Gas אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.03M $4.62 M $4.64 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.13M קניות פעילות ל-3 ימים $12.22 M מכירות פעילות ל-3 ימים $12.36 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.15M קניות פעילות ל-7 ימים $13.84 M מכירות פעילות ל-7 ימים $13.99 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Ontology Gas זרימת הון זרימת נטו פנימה ONGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.09 2026-08-20 -$0.05 M 0.08 2026-08-19 -$0.13 M 0.06 2026-08-18 -$0.21 M 0.06 2026-08-17 $0.22 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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