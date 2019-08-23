עוד על ONG

Ontology Gas סֵמֶל

Ontology Gas מְחִיר(ONG)

1 ONG ל USDמחיר חי:

Ontology Gas (ONG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:02:27 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Ontology Gas (ONG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2039. במהלך 24 השעות האחרונות, ONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1791 לבין שיא של $ 0.2319, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.59254, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0393381415969.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONG השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, +13.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ontology Gas (ONG) מידע שוק

No.428

42.35%

2019-08-23

ONT

שווי השוק הנוכחי של Ontology Gas הוא $ 86.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.30M. ההיצע במחזור של ONG הוא 423.51M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 203.90M.

Ontology Gas (ONG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ontology Gasהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.023694+13.17%
30 ימים$ +0.0065+3.29%
60 ימים$ +0.0384+23.20%
90 ימים$ +0.002+0.99%
Ontology Gas שינוי מחיר היום

היום,ONG רשם שינוי של $ +0.023694 (+13.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ontology Gas שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0065 (+3.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ontology Gas שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ONG ראה שינוי של $ +0.0384 (+23.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ontology Gas שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002 (+0.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ontology Gas (ONG)?

בדוק את Ontology Gas עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOntology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ontology Gasההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקONG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ontology Gasאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOntology Gas לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ontology Gasתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ontology Gas (ONG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ontology Gas (ONG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ontology Gas.

בדוק את Ontology Gas תחזית המחיר עכשיו‏!

Ontology Gas (ONG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ontology Gas (ONG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ontology Gas (ONG)

מחפש איך לקנותOntology Gas? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ontology Gasב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ONG למטבעות מקומיים

Ontology Gas מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ontology Gas, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOntology Gas הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ontology Gas

כמה שווה Ontology Gas (ONG) היום?
החי ONGהמחיר ב USD הוא 0.2039 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONG ל USD?
המחיר הנוכחי של ONG ל USD הוא $ 0.2039. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ontology Gas?
שווי השוק של ONG הוא $ 86.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONG?
ההיצע במחזור של ONG הוא 423.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONG?
‏‏ONG השיג מחיר שיא (ATH) של 4.59254 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONG?
ONG ‏‏רשם מחירATL של 0.0393381415969 USD.
מהו נפח המסחר של ONG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONG הוא $ 5.30M USD.
האם ONG יעלה השנה?
ONG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:02:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

