Ontology Gas (ONG) מידע ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. אתר רשמי: https://ont.io/ מסמך לבן: https://docs.ont.io/ סייר בלוקים: https://explorer.ont.io/ קנה ONGעכשיו!

Ontology Gas (ONG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ontology Gas (ONG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 423.51M $ 423.51M $ 423.51M FDV (שווי מדולל מלא): $ 170.80M $ 170.80M $ 170.80M שיא כל הזמנים: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 שפל כל הזמנים: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 מחיר נוכחי: $ 0.1708 $ 0.1708 $ 0.1708 למידע נוסף על Ontology Gas (ONG) מחיר

Ontology Gas (ONG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ontology Gas (ONG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ONG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ONGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ONGטוקניומיקה, חקרו אתONGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ONG מעוניין להוסיף את Ontology Gas (ONG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ONG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ONG ב-MEXC עכשיו!

Ontology Gas (ONG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ONGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ONG עכשיו את היסטוריית המחירים!

ONG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ONG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ONG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ONGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

