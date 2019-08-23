ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

שֵׁםONG

דירוגNo.470

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.82%

אספקת מחזור423,506,273.0414432

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.4235%

תאריך הנפקה2019-08-23

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה1.43 USDT

שיא כל הזמנים4.59254,2018-09-28

המחיר הנמוך ביותר0.0393381415969,2020-03-13

בלוקצ'יין ציבוריONT

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ONG/USDT
Ontology Gas
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
Loading...