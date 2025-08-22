Omni Network (OMNI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.504. במהלך 24 השעות האחרונות, OMNI נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.467 לבין שיא של $ 3.873, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMNIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 29.92704350233133, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.3721862533418974.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMNI השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -5.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Omni Network (OMNI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Omni Network הוא $ 120.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.12M. ההיצע במחזור של OMNI הוא 34.47M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.40M.
Omni Network (OMNI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Omni Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
Omni Network שינוי מחיר היום
היום,OMNI רשם שינוי של $ -0.19376 (-5.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Omni Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.083 (+44.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Omni Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OMNI ראה שינוי של $ +2.056 (+141.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Omni Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.685 (+24.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.
