Omni Network סֵמֶל

Omni Network מְחִיר(OMNI)

Omni Network (OMNI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:39:03 (UTC+8)

Omni Network (OMNI) מידע על מחיר (USD)

-11.00%

-11.00%

Omni Network (OMNI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.504. במהלך 24 השעות האחרונות, OMNI נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.467 לבין שיא של $ 3.873, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMNIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 29.92704350233133, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.3721862533418974.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMNI השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -5.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Omni Network (OMNI) מידע שוק

$ 120.78M
$ 120.78M$ 120.78M

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 350.40M
$ 350.40M$ 350.40M

34.47M
34.47M 34.47M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Omni Network הוא $ 120.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.12M. ההיצע במחזור של OMNI הוא 34.47M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.40M.

Omni Network (OMNI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Omni Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.19376-5.24%
30 ימים$ +1.083+44.73%
60 ימים$ +2.056+141.98%
90 ימים$ +0.685+24.29%
Omni Network שינוי מחיר היום

היום,OMNI רשם שינוי של $ -0.19376 (-5.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Omni Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.083 (+44.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Omni Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OMNI ראה שינוי של $ +2.056 (+141.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Omni Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.685 (+24.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Omni Network (OMNI)?

בדוק את Omni Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOmni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Omni Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקOMNI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Omni Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOmni Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Omni Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Omni Network (OMNI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Omni Network (OMNI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Omni Network.

בדוק את Omni Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Omni Network (OMNI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Omni Network (OMNI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMNI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Omni Network (OMNI)

מחפש איך לקנותOmni Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Omni Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OMNI למטבעות מקומיים

1 Omni Network(OMNI) ל VND
92,207.76
1 Omni Network(OMNI) ל AUD
A$5.39616
1 Omni Network(OMNI) ל GBP
2.59296
1 Omni Network(OMNI) ל EUR
2.9784
1 Omni Network(OMNI) ל USD
$3.504
1 Omni Network(OMNI) ל MYR
RM14.7168
1 Omni Network(OMNI) ל TRY
143.664
1 Omni Network(OMNI) ל JPY
¥515.088
1 Omni Network(OMNI) ל ARS
ARS$4,628.784
1 Omni Network(OMNI) ל RUB
283.26336
1 Omni Network(OMNI) ל INR
306.7752
1 Omni Network(OMNI) ל IDR
Rp56,516.12112
1 Omni Network(OMNI) ל KRW
4,866.63552
1 Omni Network(OMNI) ל PHP
198.46656
1 Omni Network(OMNI) ל EGP
￡E.170.04912
1 Omni Network(OMNI) ל BRL
R$19.02672
1 Omni Network(OMNI) ל CAD
C$4.83552
1 Omni Network(OMNI) ל BDT
426.29664
1 Omni Network(OMNI) ל NGN
5,357.7912
1 Omni Network(OMNI) ל COP
$14,072.27424
1 Omni Network(OMNI) ל ZAR
R.61.53024
1 Omni Network(OMNI) ל UAH
145.2408
1 Omni Network(OMNI) ל VES
Bs490.56
1 Omni Network(OMNI) ל CLP
$3,363.84
1 Omni Network(OMNI) ל PKR
Rs993.45408
1 Omni Network(OMNI) ל KZT
1,874.78016
1 Omni Network(OMNI) ל THB
฿113.63472
1 Omni Network(OMNI) ל TWD
NT$106.83696
1 Omni Network(OMNI) ל AED
د.إ12.85968
1 Omni Network(OMNI) ל CHF
Fr2.8032
1 Omni Network(OMNI) ל HKD
HK$27.36624
1 Omni Network(OMNI) ל AMD
֏1,341.47136
1 Omni Network(OMNI) ל MAD
.د.م31.536
1 Omni Network(OMNI) ל MXN
$65.27952
1 Omni Network(OMNI) ל SAR
ريال13.14
1 Omni Network(OMNI) ל PLN
12.75456
1 Omni Network(OMNI) ל RON
лв15.13728
1 Omni Network(OMNI) ל SEK
kr33.32304
1 Omni Network(OMNI) ל BGN
лв5.85168
1 Omni Network(OMNI) ל HUF
Ft1,191.0096
1 Omni Network(OMNI) ל CZK
73.51392
1 Omni Network(OMNI) ל KWD
د.ك1.06872
1 Omni Network(OMNI) ל ILS
11.80848
1 Omni Network(OMNI) ל AOA
Kz3,194.14128
1 Omni Network(OMNI) ל BHD
.د.ب1.321008
1 Omni Network(OMNI) ל BMD
$3.504
1 Omni Network(OMNI) ל DKK
kr22.35552
1 Omni Network(OMNI) ל HNL
L91.73472
1 Omni Network(OMNI) ל MUR
159.92256
1 Omni Network(OMNI) ל NAD
$61.42512
1 Omni Network(OMNI) ל NOK
kr35.35536
1 Omni Network(OMNI) ל NZD
$5.9568
1 Omni Network(OMNI) ל PAB
B/.3.504
1 Omni Network(OMNI) ל PGK
K14.78688
1 Omni Network(OMNI) ל QAR
ر.ق12.71952
1 Omni Network(OMNI) ל RSD
дин.350.85552

למובן מעמיק יותר של Omni Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOmni Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Omni Network

כמה שווה Omni Network (OMNI) היום?
החי OMNIהמחיר ב USD הוא 3.504 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMNI ל USD?
המחיר הנוכחי של OMNI ל USD הוא $ 3.504. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Omni Network?
שווי השוק של OMNI הוא $ 120.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMNI?
ההיצע במחזור של OMNI הוא 34.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMNI?
‏‏OMNI השיג מחיר שיא (ATH) של 29.92704350233133 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMNI?
OMNI ‏‏רשם מחירATL של 1.3721862533418974 USD.
מהו נפח המסחר של OMNI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMNI הוא $ 2.12M USD.
האם OMNI יעלה השנה?
OMNI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMNI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:39:03 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

