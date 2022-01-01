Omni Network (OMNI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Omni Network (OMNI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Omni Network (OMNI) מידע Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. אתר רשמי: https://omni.network/ מסמך לבן: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 קנה OMNIעכשיו!

Omni Network (OMNI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Omni Network (OMNI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 116.81M $ 116.81M $ 116.81M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M FDV (שווי מדולל מלא): $ 338.90M $ 338.90M $ 338.90M שיא כל הזמנים: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 שפל כל הזמנים: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 מחיר נוכחי: $ 3.389 $ 3.389 $ 3.389 למידע נוסף על Omni Network (OMNI) מחיר

Omni Network (OMNI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Omni Network (OMNI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OMNI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OMNIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OMNIטוקניומיקה, חקרו אתOMNIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OMNI מעוניין להוסיף את Omni Network (OMNI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OMNI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OMNI ב-MEXC עכשיו!

Omni Network (OMNI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OMNIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OMNI עכשיו את היסטוריית המחירים!

OMNI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OMNI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OMNI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OMNIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

