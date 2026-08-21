Numbers Protocol (NUM) ניתוח טכני היום
דף Numbers Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NUM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Numbers Protocol למטה.
Numbers Protocol (NUM) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.002425
|--
|+23.91%
|-4.98%
|-36.84%
Numbers Protocol זרימת הון
זרימת נטו פנימהNUMUSDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-19
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-18
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$0.002425
$0.002425$0.002425
+15.36%
36.26M (USDT)
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