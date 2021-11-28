NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

שֵׁםNUM

דירוגNo.1090

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.09%

אספקת מחזור829,632,333

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת839,695,317

שיעור מחזור0.8296%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.5431169107978384,2021-11-28

המחיר הנמוך ביותר0.013829576101294882,2025-09-07

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

