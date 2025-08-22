Numbers Protocol (NUM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01564. במהלך 24 השעות האחרונות, NUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0155 לבין שיא של $ 0.01624, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5431169107978384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.015334829455555313.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUM השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Numbers Protocol (NUM) מידע שוק
No.1050
$ 12.75M
$ 12.75M$ 12.75M
$ 57.05K
$ 57.05K$ 57.05K
$ 15.64M
$ 15.64M$ 15.64M
815.51M
815.51M 815.51M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
825,568,647
825,568,647 825,568,647
81.55%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Numbers Protocol הוא $ 12.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.05K. ההיצע במחזור של NUM הוא 815.51M, עם היצע כולל של 825568647. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.64M.
Numbers Protocol (NUM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Numbers Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0001389
-0.88%
30 ימים
$ -0.00151
-8.81%
60 ימים
$ -0.00164
-9.50%
90 ימים
$ -0.01018
-39.43%
Numbers Protocol שינוי מחיר היום
היום,NUM רשם שינוי של $ -0.0001389 (-0.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Numbers Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00151 (-8.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Numbers Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NUM ראה שינוי של $ -0.00164 (-9.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Numbers Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01018 (-39.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Numbers Protocol (NUM)?
The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.
Numbers Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Numbers Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNUM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Numbers Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNumbers Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Numbers Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Numbers Protocol (NUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Numbers Protocol (NUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Numbers Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Numbers Protocol (NUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Numbers Protocol (NUM)
מחפש איך לקנותNumbers Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Numbers Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.