Numbers Protocol סֵמֶל

Numbers Protocol מְחִיר(NUM)

1 NUM ל USDמחיר חי:

Numbers Protocol (NUM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:28:09 (UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-7.57%

-7.57%

Numbers Protocol (NUM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01564. במהלך 24 השעות האחרונות, NUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0155 לבין שיא של $ 0.01624, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5431169107978384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.015334829455555313.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUM השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Numbers Protocol (NUM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Numbers Protocol הוא $ 12.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.05K. ההיצע במחזור של NUM הוא 815.51M, עם היצע כולל של 825568647. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.64M.

Numbers Protocol (NUM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Numbers Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001389-0.88%
30 ימים$ -0.00151-8.81%
60 ימים$ -0.00164-9.50%
90 ימים$ -0.01018-39.43%
Numbers Protocol שינוי מחיר היום

היום,NUM רשם שינוי של $ -0.0001389 (-0.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Numbers Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00151 (-8.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Numbers Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NUM ראה שינוי של $ -0.00164 (-9.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Numbers Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01018 (-39.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Numbers Protocol (NUM)?

בדוק את Numbers Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNumbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Numbers Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNUM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Numbers Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNumbers Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Numbers Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Numbers Protocol (NUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Numbers Protocol (NUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Numbers Protocol.

בדוק את Numbers Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Numbers Protocol (NUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Numbers Protocol (NUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Numbers Protocol (NUM)

מחפש איך לקנותNumbers Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Numbers Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NUM למטבעות מקומיים

Numbers Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Numbers Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNumbers Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Numbers Protocol

כמה שווה Numbers Protocol (NUM) היום?
החי NUMהמחיר ב USD הוא 0.01564 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NUM ל USD?
המחיר הנוכחי של NUM ל USD הוא $ 0.01564. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Numbers Protocol?
שווי השוק של NUM הוא $ 12.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NUM?
ההיצע במחזור של NUM הוא 815.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NUM?
‏‏NUM השיג מחיר שיא (ATH) של 2.5431169107978384 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NUM?
NUM ‏‏רשם מחירATL של 0.015334829455555313 USD.
מהו נפח המסחר של NUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NUM הוא $ 57.05K USD.
האם NUM יעלה השנה?
NUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:28:09 (UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
