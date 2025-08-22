מה זהNumbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol (NUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Numbers Protocol (NUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Numbers Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Numbers Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

Numbers Protocol (NUM) עדכונים חשובים מהתעשייה

