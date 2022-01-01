Numbers Protocol (NUM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Numbers Protocol (NUM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Numbers Protocol (NUM) מידע The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. אתר רשמי: https://www.numbersprotocol.io/ מסמך לבן: https://docs.numbersprotocol.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 קנה NUMעכשיו!

Numbers Protocol (NUM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Numbers Protocol (NUM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.25M $ 13.25M $ 13.25M ההיצע הכולל: $ 825.57M $ 825.57M $ 825.57M אספקה במחזור: $ 815.51M $ 815.51M $ 815.51M FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.25M $ 16.25M $ 16.25M שיא כל הזמנים: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 שפל כל הזמנים: $ 0.015334829455555313 $ 0.015334829455555313 $ 0.015334829455555313 מחיר נוכחי: $ 0.01625 $ 0.01625 $ 0.01625 למידע נוסף על Numbers Protocol (NUM) מחיר

Numbers Protocol (NUM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Numbers Protocol (NUM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NUM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NUMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NUMטוקניומיקה, חקרו אתNUMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Numbers Protocol (NUM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NUMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NUM עכשיו את היסטוריית המחירים!

