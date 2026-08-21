Nitro מחיר היום

מחיר Nitro (NITRO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NITRO ל USD הוא $ 0 לכל NITRO.

Nitro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 383,498, עם היצע במחזור של 420.00B NITRO. ב‑24 השעות האחרונות, NITRO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NITRO נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +5.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nitro (NITRO) מידע שוק

שווי שוק $ 383.50K$ 383.50K $ 383.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 383.50K$ 383.50K $ 383.50K אספקת מחזור 420.00B 420.00B 420.00B אספקה כוללת 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nitro הוא $ 383.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NITRO הוא 420.00B, עם היצע כולל של 420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 383.50K.