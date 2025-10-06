XPIN Network מחיר היום

מחיר XPIN Network (XPIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0028529, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XPIN ל USD הוא $ 0.0028529 לכל XPIN.

XPIN Network כרגע מדורג במקום #454 לפי שווי שוק של $ 49.95M, עם היצע במחזור של 17.51B XPIN. ב‑24 השעות האחרונות, XPIN סחר בין $ 0.0028068 (נמוך) ל $ 0.0030242 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.010038547477428971, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000457316453478145.

ביצועים לטווח קצר, XPIN נע ב +0.36% בשעה האחרונה ו -25.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 109.69K.

XPIN Network (XPIN) מידע שוק

דירוג No.454 שווי שוק $ 49.95M$ 49.95M $ 49.95M נפח (24 שעות) $ 109.69K$ 109.69K $ 109.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 285.29M$ 285.29M $ 285.29M אספקת מחזור 17.51B 17.51B 17.51B מקסימום היצע 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 שיעור מחזור 17.50% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של XPIN Network הוא $ 49.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 109.69K. ההיצע במחזור של XPIN הוא 17.51B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 285.29M.