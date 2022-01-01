Nil Token (NIL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nil Token (NIL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nil Token (NIL) מידע Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. אתר רשמי: https://www.nillion.com/ מסמך לבן: https://docs.nillion.com/ סייר בלוקים: https://mintscan.io/nillion קנה NILעכשיו!

Nil Token (NIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nil Token (NIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 55.68M $ 55.68M $ 55.68M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M FDV (שווי מדולל מלא): $ 285.30M $ 285.30M $ 285.30M שיא כל הזמנים: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 שפל כל הזמנים: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 מחיר נוכחי: $ 0.2853 $ 0.2853 $ 0.2853 למידע נוסף על Nil Token (NIL) מחיר

Nil Token (NIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nil Token (NIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NILטוקניומיקה, חקרו אתNILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NIL מעוניין להוסיף את Nil Token (NIL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NIL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NIL ב-MEXC עכשיו!

Nil Token (NIL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NILעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NIL עכשיו את היסטוריית המחירים!

NIL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NIL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NIL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NILעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

