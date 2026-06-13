naiive מחיר היום

מחיר naiive (NAIIVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005243, עם שינוי של 1.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAIIVE ל USD הוא $ 0.00005243 לכל NAIIVE.

naiive כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,419, עם היצע במחזור של 1.00B NAIIVE. ב‑24 השעות האחרונות, NAIIVE סחר בין $ 0.00005242 (נמוך) ל $ 0.00005405 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00263326, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004815.

ביצועים לטווח קצר, NAIIVE נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו +4.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 113.98.

naiive (NAIIVE) מידע שוק

שווי שוק $ 52.42K$ 52.42K $ 52.42K נפח (24 שעות) $ 113.98$ 113.98 $ 113.98 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.42K$ 52.42K $ 52.42K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של naiive הוא $ 52.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 113.98. ההיצע במחזור של NAIIVE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.42K.