Hemi מחיר היום

מחיר Hemi (HEMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.02253, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEMI ל USD הוא $ 0.02253 לכל HEMI.

Hemi כרגע מדורג במקום #744 לפי שווי שוק של $ 22.02M, עם היצע במחזור של 977.50M HEMI. ב‑24 השעות האחרונות, HEMI סחר בין $ 0.0215 (נמוך) ל $ 0.02388 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.19259179461442666, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.015350458365510373.

ביצועים לטווח קצר, HEMI נע ב +1.57% בשעה האחרונה ו -35.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 135.57K.

Hemi (HEMI) מידע שוק

דירוג No.744 שווי שוק $ 22.02M$ 22.02M $ 22.02M נפח (24 שעות) $ 135.57K$ 135.57K $ 135.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 225.30M$ 225.30M $ 225.30M אספקת מחזור 977.50M 977.50M 977.50M מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 9.77% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Hemi הוא $ 22.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 135.57K. ההיצע במחזור של HEMI הוא 977.50M, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.30M.