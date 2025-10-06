Just Memecoin מחיר היום

מחיר Just Memecoin (MEMECOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0002713, עם שינוי של 8.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMECOIN ל USD הוא $ 0.0002713 לכל MEMECOIN.

Just Memecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MEMECOIN. ב‑24 השעות האחרונות, MEMECOIN סחר בין $ 0.0002536 (נמוך) ל $ 0.0003248 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MEMECOIN נע ב +0.44% בשעה האחרונה ו -40.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.36K.

Just Memecoin (MEMECOIN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.36K$ 56.36K $ 56.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Just Memecoin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.36K. ההיצע במחזור של MEMECOIN הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.