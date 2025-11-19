Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר (USD)

קבל Just Memecoin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MEMECOIN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות MEMECOIN

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Just Memecoin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0002744 $0.0002744 $0.0002744 -0.14% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Just Memecoin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Just Memecoin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000274 בשנת 2025. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Just Memecoin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000288 בשנת 2026. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MEMECOIN הוא $ 0.000302 עם 10.25% שיעור צמיחה. Just Memecoin (MEMECOIN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MEMECOIN הוא $ 0.000317 עם 15.76% שיעור צמיחה. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MEMECOIN הוא $ 0.000333 עם 21.55% שיעור צמיחה. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MEMECOIN הוא $ 0.000350 עם 27.63% שיעור צמיחה. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Just Memecoin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000570. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Just Memecoin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000929. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000274 0.00%

2026 $ 0.000288 5.00%

2027 $ 0.000302 10.25%

2028 $ 0.000317 15.76%

2029 $ 0.000333 21.55%

2030 $ 0.000350 27.63%

2031 $ 0.000367 34.01%

2032 $ 0.000386 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000405 47.75%

2034 $ 0.000425 55.13%

2035 $ 0.000446 62.89%

2036 $ 0.000469 71.03%

2037 $ 0.000492 79.59%

2038 $ 0.000517 88.56%

2039 $ 0.000543 97.99%

2040 $ 0.000570 107.89% הצג עוד לטווח קצר Just Memecoin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000274 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000274 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000274 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000275 0.41% Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMEMECOINב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000274 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMEMECOIN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000274 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMEMECOIN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000274 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Just Memecoin (MEMECOIN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMEMECOIN הוא $0.000275 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Just Memecoin מחיר נוכחי $ 0.0002744$ 0.0002744 $ 0.0002744 שינוי מחיר (24 שעות) -0.13% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.10K$ 56.10K $ 56.10K נפח (24 שעות) -- המחיר MEMECOIN העדכני הוא $ 0.0002744. יש לו שינוי של -0.14% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.10Kב 24 שעות. בנוסף, MEMECOIN יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה MEMECOIN במחיר חי

איך לקנות Just Memecoin (MEMECOIN) מנסה לקנות MEMECOIN? כעת ניתן לרכוש MEMECOIN באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Just Memecoin ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות MEMECOIN עכשיו

Just Memecoin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בJust Memecoinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלJust Memecoin הוא 0.000274USD. היצע במחזור של Just Memecoin(MEMECOIN) הוא 0.00 MEMECOIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.07% $ -0.000020 $ 0.000319 $ 0.000253

7 ימים -0.33% $ -0.000135 $ 0.000424 $ 0.000253

30 ימים -0.43% $ -0.000214 $ 0.000553 $ 0.000253 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Just Memecoin הראה תנועת מחירים של $-0.000020 , המשקפת -0.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Just Memecoin נסחר בשיא של $0.000424 ושפל של $0.000253 . נרשם שינוי במחיר של -0.33% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMEMECOIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Just Memecoin חווה -0.43% שינוי, המשקף בערך $-0.000214 לערכו. זה מצביע על כך ש MEMECOIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Just Memecoin המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MEMECOIN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Just Memecoin (MEMECOIN) מודול חיזוי מחיר עובד? Just Memecoin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MEMECOINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךJust Memecoin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MEMECOIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Just Memecoin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMEMECOIN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMEMECOIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Just Memecoin.

מדוע MEMECOIN חיזוי מחירים חשוב?

MEMECOIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MEMECOIN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MEMECOIN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MEMECOIN בחודש הבא? על פי Just Memecoin (MEMECOIN) כלי תחזית המחירים, המחיר MEMECOIN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MEMECOIN בשנת 2026? המחיר של 1 Just Memecoin (MEMECOIN) היום הוא $0.000274 . על פי מודול התחזית שלעיל, MEMECOIN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MEMECOIN בשנת 2027? Just Memecoin (MEMECOIN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MEMECOIN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MEMECOIN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Just Memecoin (MEMECOIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MEMECOIN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Just Memecoin (MEMECOIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MEMECOIN בשנת 2030? המחיר של 1 Just Memecoin (MEMECOIN) היום הוא $0.000274 . על פי מודול התחזית שלעיל, MEMECOIN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MEMECOIN תחזית המחיר בשנת 2040? Just Memecoin (MEMECOIN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MEMECOIN עד שנת 2040. הירשם עכשיו