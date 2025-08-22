עוד על MARS

MetaMars סֵמֶל

MetaMars מְחִיר(MARS)

1 MARS ל USDמחיר חי:

MetaMars (MARS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:07:30 (UTC+8)

MetaMars (MARS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.43%

-8.77%

-75.27%

-75.27%

MetaMars (MARS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00468. במהלך 24 השעות האחרונות, MARS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00303 לבין שיא של $ 0.006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MARSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.863767086735085, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003664557713386942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MARS השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-75.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MetaMars (MARS) מידע שוק

No.3426

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של MetaMars הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.04K. ההיצע במחזור של MARS הוא 0.00, עם היצע כולל של 260000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.

MetaMars (MARS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MetaMarsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004499-8.77%
30 ימים$ -0.17006-97.33%
60 ימים$ -0.35204-98.69%
90 ימים$ -0.32968-98.61%
MetaMars שינוי מחיר היום

היום,MARS רשם שינוי של $ -0.0004499 (-8.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MetaMars שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.17006 (-97.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MetaMars שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MARS ראה שינוי של $ -0.35204 (-98.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MetaMars שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.32968 (-98.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MetaMars (MARS)?

בדוק את MetaMars עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMetaMars (MARS)

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MetaMarsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMARS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MetaMarsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMetaMars לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MetaMarsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MetaMars (MARS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MetaMars (MARS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MetaMars.

בדוק את MetaMars תחזית המחיר עכשיו‏!

MetaMars (MARS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MetaMars (MARS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MARS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MetaMars (MARS)

מחפש איך לקנותMetaMars? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MetaMarsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MARS למטבעות מקומיים

MetaMars מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MetaMars, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMetaMars הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MetaMars

כמה שווה MetaMars (MARS) היום?
החי MARSהמחיר ב USD הוא 0.00468 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MARS ל USD?
המחיר הנוכחי של MARS ל USD הוא $ 0.00468. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MetaMars?
שווי השוק של MARS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MARS?
ההיצע במחזור של MARS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MARS?
‏‏MARS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.863767086735085 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MARS?
MARS ‏‏רשם מחירATL של 0.003664557713386942 USD.
מהו נפח המסחר של MARS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MARS הוא $ 6.04K USD.
האם MARS יעלה השנה?
MARS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MARS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

