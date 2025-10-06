Manyu מחיר היום

מחיר Manyu (MANYU) בזמן אמת היום הוא $ 0.000000015241, עם שינוי של 4.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MANYU ל USD הוא $ 0.000000015241 לכל MANYU.

Manyu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MANYU. ב‑24 השעות האחרונות, MANYU סחר בין $ 0.000000014666 (נמוך) ל $ 0.000000017 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MANYU נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -30.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 165.28K.

Manyu (MANYU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 165.28K$ 165.28K $ 165.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Manyu הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 165.28K. ההיצע במחזור של MANYU הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.