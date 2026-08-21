Terra Classic (LUNC) ניתוח טכני היום דף Terra Classic הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LUNC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Terra Classic למטה. הירשם

Terra Classic (LUNC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00005312 -- +8.05% -8.10% -35.87%

Terra Classic אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Terra Classic במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 5 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 5 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00005309 0.00005308 R2 0.00005308 0.00005308 R1 0.00005308 0.00005308 PP 0.00005307 0.00005307 S1 0.00005307 0.00005307 S2 0.00005306 0.00005307 S3 0.00005306 0.00005306

Terra Classic אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -14.30M $6.34 M $20.64 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.14M קניות פעילות ל-3 ימים $1.70 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.84 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.10M קניות פעילות ל-7 ימים $3.63 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.73 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Terra Classic זרימת הון זרימת נטו פנימה LUNCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.04 M 0.00 2026-08-20 $0.05 M 0.00 2026-08-19 $0.16 M 0.00 2026-08-18 -$0.18 M 0.00 2026-08-17 -$0.05 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Terra Classic (LUNC) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Terra Classic מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT LUNC $0.00005315 $0.00005315 $0.00005315 +2.42% 3.37B (USDT) סַחַר / USDC LUNC $0.00005309 $0.00005309 $0.00005309 +2.35% 577.41M (USDT) סַחַר