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$1,000,000 TradFi Gala
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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Terra Classic, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Terra Classic, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Terra Classic (LUNC) ניתוח טכני היום

Terra Classic (LUNC) ניתוח טכני היום

דף Terra Classic הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LUNC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Terra Classic למטה.

Terra Classic (LUNC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00005312--+8.05%-8.10%-35.87%
למידע נוסף על Terra Classic מחיר

Terra Classic אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Terra Classic במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 5
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 5קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00005309
0.00005308
R2
0.00005308
0.00005308
R1
0.00005308
0.00005308
PP
0.00005307
0.00005307
S1
0.00005307
0.00005307
S2
0.00005306
0.00005307
S3
0.00005306
0.00005306

Terra Classic אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-14.30M
$6.34 M
$20.64 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.14M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.70 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.84 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.10M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3.63 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.73 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Terra Classic זרימת הון

זרימת נטו פנימהLUNCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.00
2026-08-20$0.05 M0.00
2026-08-19$0.16 M0.00
2026-08-18-$0.18 M0.00
2026-08-17-$0.05 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Terra Classic

סחור ב Terra Classic (LUNC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Terra Classic מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLUNC
$0.00005315
$0.00005315$0.00005315
+2.42%
3.37B (USDT)
/USDCLUNC
$0.00005309
$0.00005309$0.00005309
+2.35%
577.41M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LUNC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0.00005312 USD

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