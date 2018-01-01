Terra Classic (LUNC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Terra Classic (LUNC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Terra Classic (LUNC) מידע Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. אתר רשמי: https://www.terra-classic.money מסמך לבן: https://classic-docs.terra.money סייר בלוקים: https://finder.terra.money/classic קנה LUNCעכשיו!

Terra Classic (LUNC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Terra Classic (LUNC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 326.38M $ 326.38M $ 326.38M ההיצע הכולל: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T אספקה במחזור: $ 5.50T $ 5.50T $ 5.50T FDV (שווי מדולל מלא): $ 384.84M $ 384.84M $ 384.84M שיא כל הזמנים: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 שפל כל הזמנים: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 מחיר נוכחי: $ 0.00005929 $ 0.00005929 $ 0.00005929 למידע נוסף על Terra Classic (LUNC) מחיר

Terra Classic (LUNC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Terra Classic (LUNC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LUNC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LUNCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LUNCטוקניומיקה, חקרו אתLUNCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Terra Classic (LUNC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LUNCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LUNC עכשיו את היסטוריית המחירים!

