Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

שֵׁםLUNC

דירוגNo.157

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור5,503,842,448,885.308

מקסימום היצע

אספקה כוללת6,489,890,589,451.784

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים119.18462385854534,2022-04-05

המחיר הנמוך ביותר0.000016754152692065,2022-05-13

בלוקצ'יין ציבוריLUNA

