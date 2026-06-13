Liquity מחיר היום

מחיר Liquity (LQTY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.2014, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LQTY ל ILS הוא ₪ 0.2014 לכל LQTY.

Liquity כרגע מדורג במקום #723 לפי שווי שוק של ₪ 19.38M, עם היצע במחזור של 96.23M LQTY. ב‑24 השעות האחרונות, LQTY סחר בין ₪ 0.1981 (נמוך) ל ₪ 0.2061 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 183.886277347564866084, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.545708044185565958.

ביצועים לטווח קצר, LQTY נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו +1.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 76.47K.

Liquity (LQTY) מידע שוק

דירוג No.723 שווי שוק ₪ 19.38M₪ 19.38M ₪ 19.38M נפח (24 שעות) ₪ 76.47K₪ 76.47K ₪ 76.47K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 20.14M₪ 20.14M ₪ 20.14M אספקת מחזור 96.23M 96.23M 96.23M מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 96.23% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Liquity הוא ₪ 19.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 76.47K. ההיצע במחזור של LQTY הוא 96.23M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 20.14M.