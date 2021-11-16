LQTY

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

שֵׁםLQTY

דירוגNo.446

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)16.91%

אספקת מחזור95,248,522.44461913

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור0.9524%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים62.974752516289335,2021-11-16

המחיר הנמוך ביותר0.4336891936927399,2025-04-08

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...