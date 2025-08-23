עוד על LLM

LLM מידע על מחיר

LLM טוקניומיקה

LLM תחזית מחיר

LLM היסטוריה

LLM מדריך קנייה

LLMממיר מטבעות לפיאט

LLM ספוט

LLM חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Large Language Model סֵמֶל

Large Language Model מְחִיר(LLM)

1 LLM ל USDמחיר חי:

$0.0015184
$0.0015184$0.0015184
-27.91%1D
USD
Large Language Model (LLM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:38 (UTC+8)

Large Language Model (LLM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0014536
$ 0.0014536$ 0.0014536
24 שעות נמוך
$ 0.0028
$ 0.0028$ 0.0028
גבוה 24 שעות

$ 0.0014536
$ 0.0014536$ 0.0014536

$ 0.0028
$ 0.0028$ 0.0028

$ 0.1446668034210282
$ 0.1446668034210282$ 0.1446668034210282

$ 0.00083992100116347
$ 0.00083992100116347$ 0.00083992100116347

-4.27%

-27.91%

+31.69%

+31.69%

Large Language Model (LLM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0015184. במהלך 24 השעות האחרונות, LLM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0014536 לבין שיא של $ 0.0028, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LLMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1446668034210282, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00083992100116347.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LLM השתנה ב -4.27% במהלך השעה האחרונה, -27.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Large Language Model (LLM) מידע שוק

No.1901

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 80.65K
$ 80.65K$ 80.65K

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,360
999,997,360 999,997,360

SOL

שווי השוק הנוכחי של Large Language Model הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 80.65K. ההיצע במחזור של LLM הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997360. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.

Large Language Model (LLM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Large Language Modelהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000587856-27.91%
30 ימים$ +0.0003337+28.16%
60 ימים$ +0.0001276+9.17%
90 ימים$ -0.000801-34.54%
Large Language Model שינוי מחיר היום

היום,LLM רשם שינוי של $ -0.000587856 (-27.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Large Language Model שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0003337 (+28.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Large Language Model שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LLM ראה שינוי של $ +0.0001276 (+9.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Large Language Model שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000801 (-34.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Large Language Model (LLM)?

בדוק את Large Language Model עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLarge Language Model (LLM)

$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.

Large Language Model זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Large Language Modelההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLLM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Large Language Modelאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLarge Language Model לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Large Language Modelתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Large Language Model (LLM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Large Language Model (LLM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Large Language Model.

בדוק את Large Language Model תחזית המחיר עכשיו‏!

Large Language Model (LLM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Large Language Model (LLM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LLM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Large Language Model (LLM)

מחפש איך לקנותLarge Language Model? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Large Language Modelב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LLM למטבעות מקומיים

1 Large Language Model(LLM) ל VND
39.956696
1 Large Language Model(LLM) ל AUD
A$0.002323152
1 Large Language Model(LLM) ל GBP
0.001123616
1 Large Language Model(LLM) ל EUR
0.00129064
1 Large Language Model(LLM) ל USD
$0.0015184
1 Large Language Model(LLM) ל MYR
RM0.00637728
1 Large Language Model(LLM) ל TRY
0.062239216
1 Large Language Model(LLM) ל JPY
¥0.2232048
1 Large Language Model(LLM) ל ARS
ARS$2.038117952
1 Large Language Model(LLM) ל RUB
0.12253488
1 Large Language Model(LLM) ל INR
0.132875184
1 Large Language Model(LLM) ל IDR
Rp24.490319152
1 Large Language Model(LLM) ל KRW
2.108875392
1 Large Language Model(LLM) ל PHP
0.085986992
1 Large Language Model(LLM) ל EGP
￡E.0.073672768
1 Large Language Model(LLM) ל BRL
R$0.00819936
1 Large Language Model(LLM) ל CAD
C$0.002095392
1 Large Language Model(LLM) ל BDT
0.184728544
1 Large Language Model(LLM) ל NGN
2.32170952
1 Large Language Model(LLM) ל COP
$6.097985504
1 Large Language Model(LLM) ל ZAR
R.0.026678288
1 Large Language Model(LLM) ל UAH
0.06293768
1 Large Language Model(LLM) ל VES
Bs0.212576
1 Large Language Model(LLM) ל CLP
$1.4561456
1 Large Language Model(LLM) ל PKR
Rs0.430496768
1 Large Language Model(LLM) ל KZT
0.812404736
1 Large Language Model(LLM) ל THB
฿0.049211344
1 Large Language Model(LLM) ל TWD
NT$0.04623528
1 Large Language Model(LLM) ל AED
د.إ0.005572528
1 Large Language Model(LLM) ל CHF
Fr0.00121472
1 Large Language Model(LLM) ל HKD
HK$0.011858704
1 Large Language Model(LLM) ל AMD
֏0.581304256
1 Large Language Model(LLM) ל MAD
.د.م0.0136656
1 Large Language Model(LLM) ל MXN
$0.02816632
1 Large Language Model(LLM) ל SAR
ريال0.005694
1 Large Language Model(LLM) ל PLN
0.005526976
1 Large Language Model(LLM) ל RON
лв0.006559488
1 Large Language Model(LLM) ל SEK
kr0.014455168
1 Large Language Model(LLM) ל BGN
лв0.002535728
1 Large Language Model(LLM) ל HUF
Ft0.51557272
1 Large Language Model(LLM) ל CZK
0.031840848
1 Large Language Model(LLM) ל KWD
د.ك0.000463112
1 Large Language Model(LLM) ל ILS
0.005101824
1 Large Language Model(LLM) ל AOA
Kz1.384127888
1 Large Language Model(LLM) ל BHD
.د.ب0.0005724368
1 Large Language Model(LLM) ל BMD
$0.0015184
1 Large Language Model(LLM) ל DKK
kr0.009687392
1 Large Language Model(LLM) ל HNL
L0.039751712
1 Large Language Model(LLM) ל MUR
0.069299776
1 Large Language Model(LLM) ל NAD
$0.026617552
1 Large Language Model(LLM) ל NOK
kr0.015290288
1 Large Language Model(LLM) ל NZD
$0.00258128
1 Large Language Model(LLM) ל PAB
B/.0.0015184
1 Large Language Model(LLM) ל PGK
K0.006407648
1 Large Language Model(LLM) ל QAR
ر.ق0.005511792
1 Large Language Model(LLM) ל RSD
дин.0.152022208

Large Language Model מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Large Language Model, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Large Language Model

כמה שווה Large Language Model (LLM) היום?
החי LLMהמחיר ב USD הוא 0.0015184 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LLM ל USD?
המחיר הנוכחי של LLM ל USD הוא $ 0.0015184. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Large Language Model?
שווי השוק של LLM הוא $ 1.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LLM?
ההיצע במחזור של LLM הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LLM?
‏‏LLM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1446668034210282 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LLM?
LLM ‏‏רשם מחירATL של 0.00083992100116347 USD.
מהו נפח המסחר של LLM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LLM הוא $ 80.65K USD.
האם LLM יעלה השנה?
LLM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LLM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:38 (UTC+8)

Large Language Model (LLM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LLM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LLM
LLM
USD
USD

1 LLM = 0.0015184 USD

מסחרLLM

USDTLLM
$0.0015184
$0.0015184$0.0015184
-28.17%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד