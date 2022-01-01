Large Language Model (LLM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Large Language Model (LLM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Large Language Model (LLM) מידע $LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes. סייר בלוקים: https://solscan.io/token/98mb39tPFKQJ4Bif8iVg9mYb9wsfPZgpgN1sxoVTpump קנה LLMעכשיו!

Large Language Model (LLM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Large Language Model (LLM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M שיא כל הזמנים: $ 0.148 $ 0.148 $ 0.148 שפל כל הזמנים: $ 0.00083992100116347 $ 0.00083992100116347 $ 0.00083992100116347 מחיר נוכחי: $ 0.0011797 $ 0.0011797 $ 0.0011797 למידע נוסף על Large Language Model (LLM) מחיר

Large Language Model (LLM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Large Language Model (LLM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LLM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LLMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LLMטוקניומיקה, חקרו אתLLMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Large Language Model (LLM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LLMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LLM עכשיו את היסטוריית המחירים!

LLM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LLM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LLM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LLMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

