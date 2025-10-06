Nexsay מחיר היום

מחיר Nexsay (NEXSAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000003266, עם שינוי של 4.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEXSAY ל USD הוא $ 0.0000003266 לכל NEXSAY.

Nexsay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NEXSAY. ב‑24 השעות האחרונות, NEXSAY סחר בין $ 0.0000002841 (נמוך) ל $ 0.0000003321 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NEXSAY נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו -22.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 328.84K.

Nexsay (NEXSAY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 328.84K$ 328.84K $ 328.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Nexsay הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 328.84K. ההיצע במחזור של NEXSAY הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.66K.