Life Crypto (LIFE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000419. במהלך 24 השעות האחרונות, LIFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000409 לבין שיא של $ 0.00004372, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.041196202448284376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000024382260659893.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIFE השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -3.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Life Crypto (LIFE) מידע שוק
No.2857
$ 110.25K
$ 110.25K$ 110.25K
$ 56.39K
$ 56.39K$ 56.39K
$ 419.00K
$ 419.00K$ 419.00K
2.63B
2.63B 2.63B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
26.31%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Life Crypto הוא $ 110.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.39K. ההיצע במחזור של LIFE הוא 2.63B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 419.00K.
Life Crypto (LIFE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Life Cryptoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000016555
-3.80%
30 ימים
$ -0.00001119
-21.08%
60 ימים
$ -0.00000411
-8.94%
90 ימים
$ +0.0000021
+5.27%
Life Crypto שינוי מחיר היום
היום,LIFE רשם שינוי של $ -0.0000016555 (-3.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Life Crypto שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001119 (-21.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Life Crypto שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LIFE ראה שינוי של $ -0.00000411 (-8.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Life Crypto שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000021 (+5.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Life Crypto (LIFE)?
LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.
Life Crypto זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Life Cryptoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLIFE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Life Cryptoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLife Crypto לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Life Cryptoתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Life Crypto (LIFE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Life Crypto (LIFE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Life Crypto.
הבנת הטוקנומיקה של Life Crypto (LIFE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LIFE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Life Crypto (LIFE)
מחפש איך לקנותLife Crypto? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Life Cryptoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.