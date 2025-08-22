עוד על LIFE

Life Crypto סֵמֶל

Life Crypto מְחִיר(LIFE)

Life Crypto (LIFE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:30:11 (UTC+8)

Life Crypto (LIFE) מידע על מחיר (USD)

Life Crypto (LIFE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000419. במהלך 24 השעות האחרונות, LIFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000409 לבין שיא של $ 0.00004372, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.041196202448284376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000024382260659893.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIFE השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -3.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Life Crypto (LIFE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Life Crypto הוא $ 110.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.39K. ההיצע במחזור של LIFE הוא 2.63B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 419.00K.

Life Crypto (LIFE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Life Cryptoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000016555-3.80%
30 ימים$ -0.00001119-21.08%
60 ימים$ -0.00000411-8.94%
90 ימים$ +0.0000021+5.27%
Life Crypto שינוי מחיר היום

היום,LIFE רשם שינוי של $ -0.0000016555 (-3.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Life Crypto שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001119 (-21.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Life Crypto שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LIFE ראה שינוי של $ -0.00000411 (-8.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Life Crypto שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000021 (+5.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Life Crypto (LIFE)?

בדוק את Life Crypto עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLife Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Life Cryptoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLIFE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Life Cryptoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLife Crypto לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Life Cryptoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Life Crypto (LIFE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Life Crypto (LIFE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Life Crypto.

בדוק את Life Crypto תחזית המחיר עכשיו‏!

Life Crypto (LIFE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Life Crypto (LIFE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LIFE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Life Crypto (LIFE)

מחפש איך לקנותLife Crypto? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Life Cryptoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LIFE למטבעות מקומיים

Life Crypto מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Life Crypto, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרLife Crypto הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Life Crypto

כמה שווה Life Crypto (LIFE) היום?
החי LIFEהמחיר ב USD הוא 0.0000419 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LIFE ל USD?
המחיר הנוכחי של LIFE ל USD הוא $ 0.0000419. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Life Crypto?
שווי השוק של LIFE הוא $ 110.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LIFE?
ההיצע במחזור של LIFE הוא 2.63B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LIFE?
‏‏LIFE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.041196202448284376 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LIFE?
LIFE ‏‏רשם מחירATL של 0.000024382260659893 USD.
מהו נפח המסחר של LIFE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LIFE הוא $ 56.39K USD.
האם LIFE יעלה השנה?
LIFE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LIFE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:30:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

