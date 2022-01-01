Life Crypto (LIFE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Life Crypto (LIFE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Life Crypto (LIFE) מידע LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. אתר רשמי: https://www.lifecrypto.life/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 קנה LIFEעכשיו!

Life Crypto (LIFE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Life Crypto (LIFE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 114.98K $ 114.98K $ 114.98K ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (שווי מדולל מלא): $ 437.00K $ 437.00K $ 437.00K שיא כל הזמנים: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 שפל כל הזמנים: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 מחיר נוכחי: $ 0.0000437 $ 0.0000437 $ 0.0000437 למידע נוסף על Life Crypto (LIFE) מחיר

Life Crypto (LIFE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Life Crypto (LIFE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LIFE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LIFEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LIFEטוקניומיקה, חקרו אתLIFEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Life Crypto (LIFE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LIFEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LIFE עכשיו את היסטוריית המחירים!

