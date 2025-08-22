עוד על KENDU

Kendu Inu סֵמֶל

Kendu Inu מְחִיר(KENDU)

1 KENDU ל USDמחיר חי:

$0.00001686
-3.93%1D
USD
Kendu Inu (KENDU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:27:39 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000016
24 שעות נמוך
$ 0.000021
גבוה 24 שעות

$ 0.000016
$ 0.000021
$ 0.000269385444985593
$ 0.000006348332403023
+0.53%

-3.93%

+4.33%

+4.33%

Kendu Inu (KENDU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00001686. במהלך 24 השעות האחרונות, KENDU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000016 לבין שיא של $ 0.000021, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KENDUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000269385444985593, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000006348332403023.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KENDU השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -3.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kendu Inu (KENDU) מידע שוק

No.967

$ 15.99M
$ 7.16K
$ 15.99M
948.43B
948,428,147,258
948,428,147,258
100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Kendu Inu הוא $ 15.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.16K. ההיצע במחזור של KENDU הוא 948.43B, עם היצע כולל של 948428147258. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.99M.

Kendu Inu (KENDU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kendu Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000006897-3.93%
30 ימים$ -0.0000032-15.96%
60 ימים$ -0.00000445-20.89%
90 ימים$ -0.00001337-44.23%
Kendu Inu שינוי מחיר היום

היום,KENDU רשם שינוי של $ -0.0000006897 (-3.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kendu Inu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000032 (-15.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kendu Inu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KENDU ראה שינוי של $ -0.00000445 (-20.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kendu Inu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00001337 (-44.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kendu Inu (KENDU)?

בדוק את Kendu Inu עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kendu Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKENDU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kendu Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKendu Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kendu Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kendu Inu (KENDU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kendu Inu (KENDU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kendu Inu.

בדוק את Kendu Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

Kendu Inu (KENDU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kendu Inu (KENDU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KENDU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kendu Inu (KENDU)

מחפש איך לקנותKendu Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kendu Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KENDU למטבעות מקומיים

1 Kendu Inu(KENDU) ל VND
0.4436709
1 Kendu Inu(KENDU) ל AUD
A$0.0000257958
1 Kendu Inu(KENDU) ל GBP
0.0000124764
1 Kendu Inu(KENDU) ל EUR
0.000014331
1 Kendu Inu(KENDU) ל USD
$0.00001686
1 Kendu Inu(KENDU) ל MYR
RM0.000070812
1 Kendu Inu(KENDU) ל TRY
0.0006909228
1 Kendu Inu(KENDU) ל JPY
¥0.00247842
1 Kendu Inu(KENDU) ל ARS
ARS$0.02227206
1 Kendu Inu(KENDU) ל RUB
0.0013629624
1 Kendu Inu(KENDU) ל INR
0.001476093
1 Kendu Inu(KENDU) ל IDR
Rp0.2719354458
1 Kendu Inu(KENDU) ל KRW
0.0234165168
1 Kendu Inu(KENDU) ל PHP
0.000955119
1 Kendu Inu(KENDU) ל EGP
￡E.0.0008175414
1 Kendu Inu(KENDU) ל BRL
R$0.0000915498
1 Kendu Inu(KENDU) ל CAD
C$0.0000232668
1 Kendu Inu(KENDU) ל BDT
0.0020511876
1 Kendu Inu(KENDU) ל NGN
0.025779783
1 Kendu Inu(KENDU) ל COP
$0.0677107716
1 Kendu Inu(KENDU) ל ZAR
R.0.0002960616
1 Kendu Inu(KENDU) ל UAH
0.000698847
1 Kendu Inu(KENDU) ל VES
Bs0.00234354
1 Kendu Inu(KENDU) ל CLP
$0.0161856
1 Kendu Inu(KENDU) ל PKR
Rs0.0047801472
1 Kendu Inu(KENDU) ל KZT
0.0090207744
1 Kendu Inu(KENDU) ל THB
฿0.0005466012
1 Kendu Inu(KENDU) ל TWD
NT$0.0005138928
1 Kendu Inu(KENDU) ל AED
د.إ0.0000618762
1 Kendu Inu(KENDU) ל CHF
Fr0.000013488
1 Kendu Inu(KENDU) ל HKD
HK$0.0001316766
1 Kendu Inu(KENDU) ל AMD
֏0.0064546824
1 Kendu Inu(KENDU) ל MAD
.د.م0.00015174
1 Kendu Inu(KENDU) ל MXN
$0.0003142704
1 Kendu Inu(KENDU) ל SAR
ريال0.000063225
1 Kendu Inu(KENDU) ל PLN
0.0000613704
1 Kendu Inu(KENDU) ל RON
лв0.0000728352
1 Kendu Inu(KENDU) ל SEK
kr0.0001603386
1 Kendu Inu(KENDU) ל BGN
лв0.0000281562
1 Kendu Inu(KENDU) ל HUF
Ft0.0057286908
1 Kendu Inu(KENDU) ל CZK
0.0003537228
1 Kendu Inu(KENDU) ל KWD
د.ك0.0000051423
1 Kendu Inu(KENDU) ל ILS
0.0000568182
1 Kendu Inu(KENDU) ל AOA
Kz0.0153690702
1 Kendu Inu(KENDU) ל BHD
.د.ب0.00000635622
1 Kendu Inu(KENDU) ל BMD
$0.00001686
1 Kendu Inu(KENDU) ל DKK
kr0.0001075668
1 Kendu Inu(KENDU) ל HNL
L0.0004413948
1 Kendu Inu(KENDU) ל MUR
0.0007694904
1 Kendu Inu(KENDU) ל NAD
$0.0002955558
1 Kendu Inu(KENDU) ל NOK
kr0.0001701174
1 Kendu Inu(KENDU) ל NZD
$0.000028662
1 Kendu Inu(KENDU) ל PAB
B/.0.00001686
1 Kendu Inu(KENDU) ל PGK
K0.0000711492
1 Kendu Inu(KENDU) ל QAR
ر.ق0.0000612018
1 Kendu Inu(KENDU) ל RSD
дин.0.0016890348

Kendu Inu מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kendu Inu, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרKendu Inu הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kendu Inu

כמה שווה Kendu Inu (KENDU) היום?
החי KENDUהמחיר ב USD הוא 0.00001686 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KENDU ל USD?
המחיר הנוכחי של KENDU ל USD הוא $ 0.00001686. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kendu Inu?
שווי השוק של KENDU הוא $ 15.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KENDU?
ההיצע במחזור של KENDU הוא 948.43B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KENDU?
‏‏KENDU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000269385444985593 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KENDU?
KENDU ‏‏רשם מחירATL של 0.000006348332403023 USD.
מהו נפח המסחר של KENDU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KENDU הוא $ 7.16K USD.
האם KENDU יעלה השנה?
KENDU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KENDU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:27:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

