Kendu Inu (KENDU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00001686. במהלך 24 השעות האחרונות, KENDU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000016 לבין שיא של $ 0.000021, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KENDUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000269385444985593, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000006348332403023.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KENDU השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -3.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Kendu Inu (KENDU) מידע שוק
No.967
$ 15.99M
$ 7.16K
$ 15.99M
948.43B
948,428,147,258
948,428,147,258
100.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Kendu Inu הוא $ 15.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.16K. ההיצע במחזור של KENDU הוא 948.43B, עם היצע כולל של 948428147258. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.99M.
Kendu Inu (KENDU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Kendu Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000006897
-3.93%
30 ימים
$ -0.0000032
-15.96%
60 ימים
$ -0.00000445
-20.89%
90 ימים
$ -0.00001337
-44.23%
Kendu Inu שינוי מחיר היום
היום,KENDU רשם שינוי של $ -0.0000006897 (-3.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Kendu Inu שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000032 (-15.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Kendu Inu שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KENDU ראה שינוי של $ -0.00000445 (-20.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Kendu Inu שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00001337 (-44.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?
Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu זמין ב-MEXC
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKENDU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kendu Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKendu Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Kendu Inuתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Kendu Inu (KENDU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kendu Inu (KENDU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kendu Inu.
הבנת הטוקנומיקה של Kendu Inu (KENDU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KENDU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Kendu Inu (KENDU)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.