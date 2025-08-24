Zeus Network (ZEUS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1176. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1149 לבין שיא של $ 0.1333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1225013526255134, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10207457416645703.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEUS השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Zeus Network (ZEUS) מידע שוק
No.3370
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 453.04K
$ 453.04K$ 453.04K
$ 117.60M
$ 117.60M$ 117.60M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Zeus Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 453.04K. ההיצע במחזור של ZEUS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.60M.
Zeus Network (ZEUS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Zeus Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0038
-3.13%
30 ימים
$ -0.0465
-28.34%
60 ימים
$ -0.0177
-13.09%
90 ימים
$ -0.0941
-44.45%
Zeus Network שינוי מחיר היום
היום,ZEUS רשם שינוי של $ -0.0038 (-3.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Zeus Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0465 (-28.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Zeus Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZEUS ראה שינוי של $ -0.0177 (-13.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Zeus Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0941 (-44.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zeus Network (ZEUS)?
Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.
Zeus Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zeus Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקZEUS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zeus Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZeus Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Zeus Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Zeus Network (ZEUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zeus Network (ZEUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zeus Network.
הבנת הטוקנומיקה של Zeus Network (ZEUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZEUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Zeus Network (ZEUS)
מחפש איך לקנותZeus Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zeus Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.