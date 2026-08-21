Splendor מחיר היום

מחיר Splendor (SPLD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.2093, עם שינוי של 2.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPLD ל ILS הוא ₪ 0.2093 לכל SPLD.

Splendor כרגע מדורג במקום #4115 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 SPLD. ב‑24 השעות האחרונות, SPLD סחר בין ₪ 0.1938 (נמוך) ל ₪ 0.2121 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 29.74772720167980524, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.4002462853638630446.

ביצועים לטווח קצר, SPLD נע ב -0.72% בשעה האחרונה ו +19.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 40.10K.

Splendor (SPLD) מידע שוק

דירוג No.4115 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 40.10K₪ 40.10K ₪ 40.10K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.44B₪ 5.44B ₪ 5.44B אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 אספקה כוללת 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי SPLENDOR

שווי השוק הנוכחי של Splendor הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 40.10K. ההיצע במחזור של SPLD הוא 0.00, עם היצע כולל של 26000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.44B.