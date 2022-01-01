Kendu Inu (KENDU) טוקנומיקה

Kendu Inu (KENDU) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Kendu Inu (KENDU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Kendu Inu (KENDU) מידע

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

אתר רשמי:
https://kendu.io/
סייר בלוקים:
https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45

Kendu Inu (KENDU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kendu Inu (KENDU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 15.67M
ההיצע הכולל:
$ 948.43B
אספקה במחזור:
$ 948.43B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 15.67M
שיא כל הזמנים:
$ 0.00010297
שפל כל הזמנים:
$ 0.000006348332403023
מחיר נוכחי:
$ 0.00001652
Kendu Inu (KENDU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Kendu Inu (KENDU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של KENDU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות KENDUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את KENDUטוקניומיקה, חקרו אתKENDUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.