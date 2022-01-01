Kendu Inu (KENDU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kendu Inu (KENDU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kendu Inu (KENDU) מידע Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? אתר רשמי: https://kendu.io/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 קנה KENDUעכשיו!

Kendu Inu (KENDU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kendu Inu (KENDU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 15.67M $ 15.67M $ 15.67M ההיצע הכולל: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B אספקה במחזור: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (שווי מדולל מלא): $ 15.67M $ 15.67M $ 15.67M שיא כל הזמנים: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 שפל כל הזמנים: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 מחיר נוכחי: $ 0.00001652 $ 0.00001652 $ 0.00001652 למידע נוסף על Kendu Inu (KENDU) מחיר

Kendu Inu (KENDU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kendu Inu (KENDU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KENDU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KENDUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KENDUטוקניומיקה, חקרו אתKENDUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KENDU מעוניין להוסיף את Kendu Inu (KENDU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KENDU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KENDU ב-MEXC עכשיו!

Kendu Inu (KENDU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KENDUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KENDU עכשיו את היסטוריית המחירים!

KENDU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KENDU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KENDU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KENDUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!