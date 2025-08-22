מה זהZebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zebec Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקZBCN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zebec Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZebec Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Zebec Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zebec Network (ZBCN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zebec Network (ZBCN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zebec Network.

בדוק את Zebec Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Zebec Network (ZBCN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zebec Network (ZBCN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZBCN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zebec Network (ZBCN)

מחפש איך לקנותZebec Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zebec Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZBCN למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Zebec Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zebec Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zebec Network כמה שווה Zebec Network (ZBCN) היום? החי ZBCNהמחיר ב USD הוא 0.0049112 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ZBCN ל USD? $ 0.0049112 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ZBCN ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Zebec Network? שווי השוק של ZBCN הוא $ 446.54M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ZBCN? ההיצע במחזור של ZBCN הוא 90.92B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZBCN? ‏‏ZBCN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.007105034498396647 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZBCN? ZBCN ‏‏רשם מחירATL של 0.000692135609811539 USD . מהו נפח המסחר של ZBCN? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZBCN הוא $ 1.48M USD . האם ZBCN יעלה השנה? ZBCN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZBCN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Zebec Network (ZBCN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络 Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。