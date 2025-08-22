Zebec Network (ZBCN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0049112. במהלך 24 השעות האחרונות, ZBCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0047374 לבין שיא של $ 0.0054825, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZBCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.007105034498396647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000692135609811539.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZBCN השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Zebec Network (ZBCN) מידע שוק
No.129
$ 446.54M
$ 1.48M
$ 491.12M
90.92B
100,000,000,000
99,998,846,051.83838
90.92%
0.01%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Zebec Network הוא $ 446.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.48M. ההיצע במחזור של ZBCN הוא 90.92B, עם היצע כולל של 99998846051.83838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 491.12M.
Zebec Network (ZBCN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Zebec Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000131289
-2.60%
30 ימים
$ +0.0009672
+24.52%
60 ימים
$ +0.0012768
+35.13%
90 ימים
$ +0.0005443
+12.46%
Zebec Network שינוי מחיר היום
היום,ZBCN רשם שינוי של $ -0.000131289 (-2.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Zebec Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0009672 (+24.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Zebec Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZBCN ראה שינוי של $ +0.0012768 (+35.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Zebec Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0005443 (+12.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zebec Network (ZBCN)?
ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.
Zebec Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zebec Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקZBCN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zebec Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZebec Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Zebec Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Zebec Network (ZBCN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zebec Network (ZBCN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zebec Network.
הבנת הטוקנומיקה של Zebec Network (ZBCN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZBCN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Zebec Network (ZBCN)
מחפש איך לקנותZebec Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zebec Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.