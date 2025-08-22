עוד על ZBCN

Zebec Network סֵמֶל

Zebec Network מְחִיר(ZBCN)

Zebec Network (ZBCN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:54:57 (UTC+8)

Zebec Network (ZBCN) מידע על מחיר (USD)

Zebec Network (ZBCN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0049112. במהלך 24 השעות האחרונות, ZBCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0047374 לבין שיא של $ 0.0054825, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZBCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.007105034498396647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000692135609811539.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZBCN השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zebec Network (ZBCN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Zebec Network הוא $ 446.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.48M. ההיצע במחזור של ZBCN הוא 90.92B, עם היצע כולל של 99998846051.83838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 491.12M.

Zebec Network (ZBCN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Zebec Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000131289-2.60%
30 ימים$ +0.0009672+24.52%
60 ימים$ +0.0012768+35.13%
90 ימים$ +0.0005443+12.46%
Zebec Network שינוי מחיר היום

היום,ZBCN רשם שינוי של $ -0.000131289 (-2.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zebec Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0009672 (+24.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zebec Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZBCN ראה שינוי של $ +0.0012768 (+35.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zebec Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0005443 (+12.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zebec Network (ZBCN)?

בדוק את Zebec Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zebec Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZBCN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zebec Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZebec Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Zebec Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zebec Network (ZBCN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zebec Network (ZBCN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zebec Network.

בדוק את Zebec Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Zebec Network (ZBCN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zebec Network (ZBCN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZBCN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zebec Network (ZBCN)

מחפש איך לקנותZebec Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zebec Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Zebec Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zebec Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZebec Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zebec Network

כמה שווה Zebec Network (ZBCN) היום?
החי ZBCNהמחיר ב USD הוא 0.0049112 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZBCN ל USD?
המחיר הנוכחי של ZBCN ל USD הוא $ 0.0049112. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zebec Network?
שווי השוק של ZBCN הוא $ 446.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZBCN?
ההיצע במחזור של ZBCN הוא 90.92B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZBCN?
‏‏ZBCN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.007105034498396647 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZBCN?
ZBCN ‏‏רשם מחירATL של 0.000692135609811539 USD.
מהו נפח המסחר של ZBCN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZBCN הוא $ 1.48M USD.
האם ZBCN יעלה השנה?
ZBCN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZBCN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:54:57 (UTC+8)

