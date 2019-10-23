Kava Labs (KAVA) ניתוח טכני היום דף Kava Labs הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KAVA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kava Labs למטה. הירשם

Kava Labs (KAVA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04229 -- +4.11% -6.94% -29.83%

Kava Labs אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kava Labs במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 5 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04221 0.0422 R2 0.0422 0.0422 R1 0.0422 0.0422 PP 0.04219 0.04219 S1 0.04219 0.04219 S2 0.04218 0.04219 S3 0.04218 0.04218

Kava Labs אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.04M $2.46 M $2.49 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.08 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.09 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Kava Labs זרימת הון זרימת נטו פנימה KAVAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.24 M 0.04 2026-08-20 -$0.10 M 0.04 2026-08-19 $0.03 M 0.04 2026-08-18 -$0.06 M 0.04 2026-08-17 -$0.05 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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