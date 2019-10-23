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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kava Labs, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kava Labs, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Kava Labs (KAVA) ניתוח טכני היום

Kava Labs (KAVA) ניתוח טכני היום

דף Kava Labs הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KAVA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kava Labs למטה.

Kava Labs (KAVA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04229--+4.11%-6.94%-29.83%
למידע נוסף על Kava Labs מחיר

Kava Labs אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kava Labs במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 5
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04221
0.0422
R2
0.0422
0.0422
R1
0.0422
0.0422
PP
0.04219
0.04219
S1
0.04219
0.04219
S2
0.04218
0.04219
S3
0.04218
0.04218

Kava Labs אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.04M
$2.46 M
$2.49 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Kava Labs זרימת הון

זרימת נטו פנימהKAVAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.24 M0.04
2026-08-20-$0.10 M0.04
2026-08-19$0.03 M0.04
2026-08-18-$0.06 M0.04
2026-08-17-$0.05 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Kava Labs

סחור ב Kava Labs (KAVA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Kava Labs מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKAVA
$0.04231
$0.04231$0.04231
+1.82%
1.79M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KAVA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0.04229 USD

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