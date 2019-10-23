Kava Labs (KAVA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kava Labs (KAVA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kava Labs (KAVA) מידע Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. אתר רשמי: https://www.kava.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/gwbwpc3 סייר בלוקים: https://www.mintscan.io/kava קנה KAVAעכשיו!

Kava Labs (KAVA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kava Labs (KAVA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 398.60M $ 398.60M $ 398.60M ההיצע הכולל: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B אספקה במחזור: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (שווי מדולל מלא): $ 398.60M $ 398.60M $ 398.60M שיא כל הזמנים: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 שפל כל הזמנים: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 מחיר נוכחי: $ 0.3681 $ 0.3681 $ 0.3681 למידע נוסף על Kava Labs (KAVA) מחיר

Kava Labs (KAVA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kava Labs (KAVA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KAVA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KAVAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KAVAטוקניומיקה, חקרו אתKAVAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Kava Labs (KAVA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KAVAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KAVA עכשיו את היסטוריית המחירים!

