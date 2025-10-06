Jobless מחיר היום

מחיר Jobless (JOBLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0007476, עם שינוי של 4.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOBLESS ל USD הוא $ 0.0007476 לכל JOBLESS.

Jobless כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JOBLESS. ב‑24 השעות האחרונות, JOBLESS סחר בין $ 0.000722 (נמוך) ל $ 0.000871 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JOBLESS נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו -24.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.95K.

Jobless (JOBLESS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Jobless הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.95K. ההיצע במחזור של JOBLESS הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.