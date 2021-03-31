Illuvium (ILV) ניתוח טכני היום דף Illuvium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ILV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Illuvium למטה. הירשם

Illuvium (ILV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $3.206 -- +12.25% +4.39% -26.93%

Illuvium אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Illuvium במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 3 קנה 9 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 7 נייטרלי 1 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 3.2033 3.2026 R2 3.2026 3.2019 R1 3.2013 3.2014 PP 3.2006 3.2006 S1 3.1993 3.1999 S2 3.1986 3.1994 S3 3.1973 3.1986

Illuvium אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.18M $2.31 M $2.49 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.53 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.52 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Illuvium זרימת הון זרימת נטו פנימה ILVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 3.19 2026-08-20 $0.03 M 3.23 2026-08-19 -$0.03 M 2.99 2026-08-18 -$0.03 M 2.93 2026-08-17 -$0.06 M 3.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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