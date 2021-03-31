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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Illuvium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Illuvium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Illuvium (ILV) ניתוח טכני היום

Illuvium (ILV) ניתוח טכני היום

דף Illuvium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ILV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Illuvium למטה.

Illuvium (ILV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$3.206--+12.25%+4.39%-26.93%
למידע נוסף על Illuvium מחיר

Illuvium אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Illuvium במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 3
קנה 9
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 7נייטרלי 1קנה 6
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
3.2033
3.2026
R2
3.2026
3.2019
R1
3.2013
3.2014
PP
3.2006
3.2006
S1
3.1993
3.1999
S2
3.1986
3.1994
S3
3.1973
3.1986

Illuvium אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.18M
$2.31 M
$2.49 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.53 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.52 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Illuvium זרימת הון

זרימת נטו פנימהILVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M3.19
2026-08-20$0.03 M3.23
2026-08-19-$0.03 M2.99
2026-08-18-$0.03 M2.93
2026-08-17-$0.06 M3.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Illuvium

סחור ב Illuvium (ILV) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Illuvium מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTILV
$3.206
$3.206$3.206
-0.67%
18.31K (USDT)
/USDCILV
$3.203
$3.203$3.203
-0.54%
17.68K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ILV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ILV
ILV
USD
USD

1 ILV = 3.206 USD

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