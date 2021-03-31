Illuvium (ILV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Illuvium (ILV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Illuvium (ILV) מידע Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. אתר רשמי: https://illuvium.io/ מסמך לבן: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e

Illuvium (ILV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Illuvium (ILV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 93.53M $ 93.53M $ 93.53M ההיצע הכולל: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M אספקה במחזור: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 133.88M $ 133.88M $ 133.88M שיא כל הזמנים: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 שפל כל הזמנים: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 מחיר נוכחי: $ 14.759 $ 14.759 $ 14.759 למידע נוסף על Illuvium (ILV) מחיר

Illuvium (ILV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Illuvium (ILV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ILV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ILVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ILVטוקניומיקה, חקרו אתILVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Illuvium (ILV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ILVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ILV עכשיו את היסטוריית המחירים!

