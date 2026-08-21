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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SPACE ID, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SPACE ID, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SPACE ID (ID) ניתוח טכני היום

SPACE ID (ID) ניתוח טכני היום

דף SPACE ID הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ID מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SPACE ID למטה.

SPACE ID (ID) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03018--+2.51%-6.02%-0.79%
למידע נוסף על SPACE ID מחיר

SPACE ID אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SPACE ID במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 3
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 1קנה 1
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 2קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03022
0.03021
R2
0.03021
0.03019
R1
0.03018
0.03019
PP
0.03018
0.03018
S1
0.03015
0.03016
S2
0.03014
0.03016
S3
0.03012
0.03014

SPACE ID אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.63M
$7.60 M
$8.23 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.17 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SPACE ID זרימת הון

זרימת נטו פנימהIDUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.03
2026-08-20-$0.02 M0.03
2026-08-19$0.00 M0.03
2026-08-18-$0.08 M0.03
2026-08-17-$0.07 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב SPACE ID (ID) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SPACE ID מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTID
$0.03018
$0.03018$0.03018
+0.86%
1.96M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ID-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0.03018 USD

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