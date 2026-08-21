SPACE ID (ID) ניתוח טכני היום דף SPACE ID הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ID מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SPACE ID למטה. הירשם

SPACE ID (ID) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03018 -- +2.51% -6.02% -0.79%

SPACE ID אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SPACE ID במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 3 קנה 6 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 1 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 2 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03022 0.03021 R2 0.03021 0.03019 R1 0.03018 0.03019 PP 0.03018 0.03018 S1 0.03015 0.03016 S2 0.03014 0.03016 S3 0.03012 0.03014

SPACE ID אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.63M $7.60 M $8.23 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.15 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.17 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SPACE ID זרימת הון זרימת נטו פנימה IDUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.03 2026-08-20 -$0.02 M 0.03 2026-08-19 $0.00 M 0.03 2026-08-18 -$0.08 M 0.03 2026-08-17 -$0.07 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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