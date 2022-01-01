SPACE ID (ID) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SPACE ID (ID), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SPACE ID (ID) מידע SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. אתר רשמי: https://space.id מסמך לבן: https://docs.space.id סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406

SPACE ID (ID) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SPACE ID (ID), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 177.95M $ 177.95M $ 177.95M ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (שווי מדולל מלא): $ 323.60M $ 323.60M $ 323.60M שיא כל הזמנים: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 שפל כל הזמנים: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 מחיר נוכחי: $ 0.1618 $ 0.1618 $ 0.1618 למידע נוסף על SPACE ID (ID) מחיר

SPACE ID (ID) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SPACE ID (ID) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ID אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IDטוקניומיקה, חקרו אתIDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SPACE ID (ID) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ID עכשיו את היסטוריית המחירים!

