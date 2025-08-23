עוד על GVNR

$1.5703
$1.5703
-6.34%1D
GVNR (GVNR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:44:37 (UTC+8)

GVNR (GVNR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.5695
$ 1.5695
24 שעות נמוך
$ 1.8331
$ 1.8331
גבוה 24 שעות

$ 1.5695
$ 1.5695

$ 1.8331
$ 1.8331

-10.51%

-6.34%

+4.63%

+4.63%

GVNR (GVNR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.5703. במהלך 24 השעות האחרונות, GVNR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.5695 לבין שיא של $ 1.8331, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GVNRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GVNR השתנה ב -10.51% במהלך השעה האחרונה, -6.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GVNR (GVNR) מידע שוק

$ 11.31M
$ 11.31M

$ 103.31K
$ 103.31K

$ 31.41M
$ 31.41M

7.20M
7.20M

20,000,000
20,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של GVNR הוא $ 11.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 103.31K. ההיצע במחזור של GVNR הוא 7.20M, עם היצע כולל של 20000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.41M.

GVNR (GVNR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GVNRהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.106296-6.34%
30 ימים$ +0.1232+8.51%
60 ימים$ +0.2813+21.82%
90 ימים$ +1.1703+292.57%
GVNR שינוי מחיר היום

היום,GVNR רשם שינוי של $ -0.106296 (-6.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GVNR שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1232 (+8.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GVNR שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GVNR ראה שינוי של $ +0.2813 (+21.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GVNR שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.1703 (+292.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GVNR (GVNR)?

בדוק את GVNR עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGVNR (GVNR)

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

GVNR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GVNRההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGVNR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GVNRאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGVNR לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GVNRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GVNR (GVNR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GVNR (GVNR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GVNR.

בדוק את GVNR תחזית המחיר עכשיו‏!

GVNR (GVNR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GVNR (GVNR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GVNR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GVNR (GVNR)

מחפש איך לקנותGVNR? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GVNRב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GVNR למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של GVNR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGVNR הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GVNR

כמה שווה GVNR (GVNR) היום?
החי GVNRהמחיר ב USD הוא 1.5703 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GVNR ל USD?
המחיר הנוכחי של GVNR ל USD הוא $ 1.5703. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GVNR?
שווי השוק של GVNR הוא $ 11.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GVNR?
ההיצע במחזור של GVNR הוא 7.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GVNR?
‏‏GVNR השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GVNR?
GVNR ‏‏רשם מחירATL של
מהו נפח המסחר של GVNR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GVNR הוא $ 103.31K USD.
האם GVNR יעלה השנה?
GVNR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GVNR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:44:37 (UTC+8)

GVNR (GVNR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
