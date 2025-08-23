Grand Base (GRAND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.298. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.298 לבין שיא של $ 0.298, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRANDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAND השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Grand Base (GRAND) מידע שוק
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M
--
----
50,000,000
50,000,000 50,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של Grand Base הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GRAND הוא --, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.90M.
Grand Base (GRAND) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Grand Baseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ 0
0.00%
60 ימים
$ 0
0.00%
90 ימים
$ 0
0.00%
Grand Base שינוי מחיר היום
היום,GRAND רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Grand Base שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ 0 (0.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Grand Base שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GRAND ראה שינוי של $ 0 (0.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Grand Base שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ 0 (0.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Grand Base (GRAND)?
GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.
Grand Base זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Grand Baseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGRAND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Grand Baseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGrand Base לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Grand Baseתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Grand Base (GRAND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Grand Base (GRAND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Grand Base.
הבנת הטוקנומיקה של Grand Base (GRAND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRAND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Grand Base (GRAND)
מחפש איך לקנותGrand Base? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Grand Baseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
