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מחיר Enso בזמן אמת היום הוא 0.8289 ILS.ENSO שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ENSO ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Enso בזמן אמת היום הוא 0.8289 ILS.ENSO שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ENSO ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Enso סֵמֶל

Enso מְחִיר(ENSO)

1 ENSO ל ILSמחיר חי:

₪2.47871
₪2.47871₪2.47871
-0.70%1D
ILS
Enso (ENSO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 07:09:21 (UTC+8)

Enso מחיר היום

מחיר Enso (ENSO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.8289, עם שינוי של 0.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ENSO ל ILS הוא ₪ 0.8289 לכל ENSO.

Enso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ENSO. ב‑24 השעות האחרונות, ENSO סחר בין ₪ 0.8137 (נמוך) ל ₪ 0.8474 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ENSO נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו +5.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 65.84K.

Enso (ENSO) מידע שוק

--
----

₪ 65.84K
₪ 65.84K₪ 65.84K

₪ 82.89M
₪ 82.89M₪ 82.89M

--
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100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Enso הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 65.84K. ההיצע במחזור של ENSO הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 82.89M.

Enso היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.8137
₪ 0.8137₪ 0.8137
24 שעות נמוך
₪ 0.8474
₪ 0.8474₪ 0.8474
גבוה 24 שעות

₪ 0.8137
₪ 0.8137₪ 0.8137

₪ 0.8474
₪ 0.8474₪ 0.8474

--
----

--
----

+0.20%

-0.70%

+5.94%

+5.94%

Enso (ENSO) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Ensoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ -0.017473-0.70%
30 ימים₪ +0.0921+12.50%
60 ימים₪ +0.2184+35.77%
90 ימים₪ +0.0257+3.19%
Enso שינוי מחיר היום

היום,ENSO רשם שינוי של ₪ -0.017473 (-0.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Enso שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +0.0921 (+12.50%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Enso שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ENSO ראה שינוי של ₪ +0.2184 (+35.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Enso שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ +0.0257 (+3.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Enso (ENSO)?

בדוק את Enso עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Enso

Enso (ENSO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ENSO הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Enso (ENSO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Enso עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Enso תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ENSO תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Enso תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Enso ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Enso? קניית ENSO מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Enso. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Enso (ENSO) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וEnsoיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Enso (ENSO) מדריך

מה אפשר לעשות עם Enso

החזקת Enso מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

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מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Enso (ENSO) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהEnso (ENSO)

Enso is a unified network that connects all blockchains, empowering developers to build composable applications for millions of users across Web2 and Web3.

Enso מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Enso, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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האתרEnso הרשמי
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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Enso

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 07:09:21 (UTC+8)

Enso (ENSO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTENSO
₪2.481401
₪2.481401₪2.481401
-0.55%
79.37K (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ENSO-ל-ILS מחשבון

סְכוּם

ENSO
ENSO
ILS
ILS

1 ENSO = 2.478411 ILS