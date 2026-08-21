Enso מחיר היום

מחיר Enso (ENSO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.8289, עם שינוי של 0.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ENSO ל ILS הוא ₪ 0.8289 לכל ENSO.

Enso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ENSO. ב‑24 השעות האחרונות, ENSO סחר בין ₪ 0.8137 (נמוך) ל ₪ 0.8474 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ENSO נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו +5.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 65.84K.

Enso (ENSO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 65.84K₪ 65.84K ₪ 65.84K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 82.89M₪ 82.89M ₪ 82.89M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Enso הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 65.84K. ההיצע במחזור של ENSO הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 82.89M.