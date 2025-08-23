עוד על DUSK

Dusk Network סֵמֶל

Dusk Network מְחִיר(DUSK)

1 DUSK ל USDמחיר חי:

$0.0651
$0.0651$0.0651
-3.31%1D
USD
Dusk Network (DUSK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:24:33 (UTC+8)

Dusk Network (DUSK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.06416
$ 0.06416$ 0.06416
24 שעות נמוך
$ 0.07085
$ 0.07085$ 0.07085
גבוה 24 שעות

$ 0.06416
$ 0.06416$ 0.06416

$ 0.07085
$ 0.07085$ 0.07085

$ 1.1657160542174692
$ 1.1657160542174692$ 1.1657160542174692

$ 0.01105859193
$ 0.01105859193$ 0.01105859193

-0.39%

-3.30%

-0.54%

-0.54%

Dusk Network (DUSK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06513. במהלך 24 השעות האחרונות, DUSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06416 לבין שיא של $ 0.07085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1657160542174692, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01105859193.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUSK השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -3.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dusk Network (DUSK) מידע שוק

No.726

$ 31.63M
$ 31.63M$ 31.63M

$ 670.27K
$ 670.27K$ 670.27K

$ 65.13M
$ 65.13M$ 65.13M

485.70M
485.70M 485.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

48.56%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Dusk Network הוא $ 31.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 670.27K. ההיצע במחזור של DUSK הוא 485.70M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.13M.

Dusk Network (DUSK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dusk Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0022286-3.30%
30 ימים$ -0.00703-9.75%
60 ימים$ +0.01616+32.99%
90 ימים$ -0.01724-20.93%
Dusk Network שינוי מחיר היום

היום,DUSK רשם שינוי של $ -0.0022286 (-3.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dusk Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00703 (-9.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dusk Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DUSK ראה שינוי של $ +0.01616 (+32.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dusk Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01724 (-20.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dusk Network (DUSK)?

בדוק את Dusk Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDusk Network (DUSK)

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Dusk Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dusk Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDUSK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dusk Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDusk Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dusk Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dusk Network (DUSK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dusk Network (DUSK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dusk Network.

בדוק את Dusk Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Dusk Network (DUSK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dusk Network (DUSK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUSK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dusk Network (DUSK)

מחפש איך לקנותDusk Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dusk Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DUSK למטבעות מקומיים

Dusk Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dusk Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDusk Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dusk Network

כמה שווה Dusk Network (DUSK) היום?
החי DUSKהמחיר ב USD הוא 0.06513 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUSK ל USD?
המחיר הנוכחי של DUSK ל USD הוא $ 0.06513. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dusk Network?
שווי השוק של DUSK הוא $ 31.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUSK?
ההיצע במחזור של DUSK הוא 485.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUSK?
‏‏DUSK השיג מחיר שיא (ATH) של 1.1657160542174692 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUSK?
DUSK ‏‏רשם מחירATL של 0.01105859193 USD.
מהו נפח המסחר של DUSK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUSK הוא $ 670.27K USD.
האם DUSK יעלה השנה?
DUSK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUSK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:24:33 (UTC+8)

Dusk Network (DUSK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

