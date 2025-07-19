GPTON מחיר היום

מחיר GPTON (GPTON) בזמן אמת היום הוא $ 0.01246, עם שינוי של 1.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GPTON ל USD הוא $ 0.01246 לכל GPTON.

GPTON כרגע מדורג במקום #4053 לפי שווי שוק של $ 12.46M, עם היצע במחזור של 1000.00M GPTON. ב‑24 השעות האחרונות, GPTON סחר בין $ 0.01225 (נמוך) ל $ 0.01325 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04540726520022076, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.024354338596202823.

ביצועים לטווח קצר, GPTON נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -14.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 25.58K.

GPTON (GPTON) מידע שוק

דירוג No.4053 שווי שוק $ 12.46M$ 12.46M $ 12.46M נפח (24 שעות) $ 25.58K$ 25.58K $ 25.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.46M$ 12.46M $ 12.46M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M מקסימום היצע 999,999,933 999,999,933 999,999,933 אספקה כוללת 999,999,933 999,999,933 999,999,933 שיעור מחזור 100.00% תאריך הנפקה 2025-07-19 00:00:00 מחיר הנפקה $ 0.00099$ 0.00099 $ 0.00099 בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של GPTON הוא $ 12.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.58K. ההיצע במחזור של GPTON הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.46M.