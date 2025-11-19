GPTON (GPTON) תחזית מחיר (USD)

קבל GPTON תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GPTON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות GPTON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של GPTON % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.01241 $0.01241 $0.01241 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה GPTON תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) GPTON (GPTON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, GPTON ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.01241 בשנת 2025. GPTON (GPTON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, GPTON ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013030 בשנת 2026. GPTON (GPTON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GPTON הוא $ 0.013682 עם 10.25% שיעור צמיחה. GPTON (GPTON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GPTON הוא $ 0.014366 עם 15.76% שיעור צמיחה. GPTON (GPTON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GPTON הוא $ 0.015084 עם 21.55% שיעור צמיחה. GPTON (GPTON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GPTON הוא $ 0.015838 עם 27.63% שיעור צמיחה. GPTON (GPTON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של GPTON עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.025799. GPTON (GPTON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של GPTON עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.042024. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.01241 0.00%

2026 $ 0.013030 5.00%

2027 $ 0.013682 10.25%

2028 $ 0.014366 15.76%

2029 $ 0.015084 21.55%

2030 $ 0.015838 27.63%

2031 $ 0.016630 34.01%

2032 $ 0.017462 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.018335 47.75%

2034 $ 0.019251 55.13%

2035 $ 0.020214 62.89%

2036 $ 0.021225 71.03%

2037 $ 0.022286 79.59%

2038 $ 0.023400 88.56%

2039 $ 0.024570 97.99%

2040 $ 0.025799 107.89% הצג עוד לטווח קצר GPTON תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.01241 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.012411 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.012421 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.012460 0.41% GPTON (GPTON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGPTONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.01241 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. GPTON (GPTON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGPTON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.012411 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. GPTON (GPTON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGPTON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.012421 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. GPTON (GPTON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGPTON הוא $0.012460 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית GPTON מחיר נוכחי $ 0.01241$ 0.01241 $ 0.01241 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M נפח (24 שעות) $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K נפח (24 שעות) -- המחיר GPTON העדכני הוא $ 0.01241. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 16.51Kב 24 שעות. בנוסף, GPTON יש כמות במעגל של 1000.00M ושווי שוק כולל של $ 12.41M. צפה GPTON במחיר חי

איך לקנות GPTON (GPTON) מנסה לקנות GPTON? כעת ניתן לרכוש GPTON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות GPTON ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות GPTON עכשיו

GPTON מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGPTONדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGPTON הוא 0.01241USD. היצע במחזור של GPTON(GPTON) הוא 0.00 GPTON , מה שמעניק לו שווי שוק של $12.41M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.000260 $ 0.01268 $ 0.0122

7 ימים -0.16% $ -0.002390 $ 0.01506 $ 0.01131

30 ימים -0.41% $ -0.008790 $ 0.02261 $ 0.01131 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,GPTON הראה תנועת מחירים של $-0.000260 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,GPTON נסחר בשיא של $0.01506 ושפל של $0.01131 . נרשם שינוי במחיר של -0.16% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGPTON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,GPTON חווה -0.41% שינוי, המשקף בערך $-0.008790 לערכו. זה מצביע על כך ש GPTON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של GPTON המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה GPTON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך GPTON (GPTON) מודול חיזוי מחיר עובד? GPTON מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GPTONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGPTON לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GPTON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של GPTON. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGPTON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGPTON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של GPTON.

מדוע GPTON חיזוי מחירים חשוב?

GPTON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GPTON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GPTON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GPTON בחודש הבא? על פי GPTON (GPTON) כלי תחזית המחירים, המחיר GPTON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GPTON בשנת 2026? המחיר של 1 GPTON (GPTON) היום הוא $0.01241 . על פי מודול התחזית שלעיל, GPTON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GPTON בשנת 2027? GPTON (GPTON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GPTON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GPTON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, GPTON (GPTON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GPTON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, GPTON (GPTON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GPTON בשנת 2030? המחיר של 1 GPTON (GPTON) היום הוא $0.01241 . על פי מודול התחזית שלעיל, GPTON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GPTON תחזית המחיר בשנת 2040? GPTON (GPTON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GPTON עד שנת 2040. הירשם עכשיו