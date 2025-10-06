Hana מחיר היום

מחיר Hana (HANA) בזמן אמת היום הוא $ 0.01864, עם שינוי של 3.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HANA ל USD הוא $ 0.01864 לכל HANA.

Hana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- HANA. ב‑24 השעות האחרונות, HANA סחר בין $ 0.01749 (נמוך) ל $ 0.01928 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, HANA נע ב +1.41% בשעה האחרונה ו -25.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 95.70K.

Hana (HANA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 95.70K$ 95.70K $ 95.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.64M$ 18.64M $ 18.64M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Hana הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 95.70K. ההיצע במחזור של HANA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.64M.